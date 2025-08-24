РФ визнає Зеленського “де-факто главою режиму” і готова з ним зустрітися, але він нелегітимний – Лавров
РФ визнає президента України Володимира Зеленського “де-факто главою режиму” і готова з ним зустрітися у цій якості, але за конституцією він нелегітимний, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Лавров про можливу зустріч Зеленського та Путіна
В інтерв’ю американському телеканалу NBC News Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського де-факто головою режиму.
– У цій якості ми готові зустрічатися з ним. Коли справа дійде до підписання юридичних документів, у всіх має бути ясне розуміння того, що особа, яка підписує, є легітимною.
Згідно з Конституцією України, Володимир Зеленський таким наразі не є. Тож так, президент Росії Володимир Путін готовий з ним зустрітися, – сказав він.
Водночас Лавров заявив “але ні, ми не можемо зустрітися тільки для того, щоб сфотографуватися і дати йому можливість заявити, що він є легітимним. Адже легітимність – це окрема тема”.
– Незалежно від того, коли може відбутися ця зустріч (і вона має бути добре підготовлена), і питання про те, хто підписуватиме документ від української сторони – дуже важливе, – зазначив Лавров.
Міністр МЗС Росії заявив, що Путін у телефонній розмові чітко заявив Трампу, що РФ готова продовжити прямі переговори з Києвом, які розпочалися у Стамбулі, де делегації “зустрічалися і зустрічатимуться”.
Щодо гарантій безпеки для України він заявив, що в них “має бути консенсус, який враховує інтереси Росії”.
Нагадаємо, що одним із результатів зустрічі президентів України та США у Вашингтоні, стало, зокрема, досягнення попередньої домовленості щодо тристороннього саміту Трампа, Зеленського та Путіна, а перед цим ще й зустрічі Зеленського з Путіним.
Однак, з огляду на останні заяви Кремля, РФ очікувано затягує процес, не хоче домовлятися про закінчення війни, тож найближчим часом зустріч навряд чи відбудеться.