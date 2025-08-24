Укр Рус
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Саме українці вирішуватимуть, які будуть територіальні межі України – Венс

Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що українці самостійно вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни. Росіянам доведеться поступитися частиною своїх вимог.

Про це Венс сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на телеканалі NBC News.

Україна збереже територіальну цілісність – Венс

За словами віце-президента США, Росія визнала, що не зможе встановити у Києві маріонетковий режим, що було однією з ключових цілей війни Кремля.

Зараз дивляться

Венс наголосив, що “саме українці вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни”.

 – Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку, – зазначив він.

Джей Ді Венс додав, що за останні кілька тижнів в адміністрації президента Трампа “побачили значні поступки з обох сторін”.

Нагадаємо, 10 серпня в інтерв’ю Fox News Венс зазначив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти сторони за посередництва Сполучених Штатів.

22 серпня президент США Дональд Трамп дав відповідь на питання про те, скільки часу він дасть президенту РФ Путіну.

Він заявив, що через два тижні він точно знатиме, що потрібно робити для врегулювання російсько-української війни.

Дональд Трамп

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ПутінДжей Ді ВенсДональд Трамп
