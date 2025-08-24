Удари по підприємствах США не є перешкодою для мирного врегулювання – Венс

Удари по американських підприємствах, які працюють в Україні, не стануть на заваді мирним переговорам. Для діалогу ще зберігається достатньо місця.

Про це заявив віце-президент СЩА Джей ді Венс в інтерв’ю Meet the Press на телеканалі NBC News.

Венс прокоментував атаки РФ на американський бізнес в Україні

– Мені це не подобається. Але це війна, і саме тому ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни зробили багато речей, які нам не подобаються. Загинуло багато цивільних людей. Ми засуджували це із самого початку, – зазначив він.

Венс додав, що “президент Трамп зробив більше, щоб чинити тиск і застосовувати економічні важелі впливу на росіян, ніж Джо Байден за 3,5 роки, коли він тільки говорив, але нічого не робив, щоб зупинити вбивства”.

Віце-президент наголосив, якщо у процесі переговорів США “зіткнуться з перешкодою”, то “продовжать процес, застосовуючи важелі впливу”.

– Це енергійна дипломатія, яка покладе край цій війні… У переговорах є підйоми і спади. Часом ми відчуваємо, що досягли значного прогресу з росіянами, а іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами, – зазначив Венс.

Він підкреслив, що “США продовжать робити те, що мають робити, щоб покласти край цій ситуації”.

– Я думаю, що ми продовжимо досягати прогресу. Але, чи припиняться вбивства, зрештою залежатиме від того, чи зможуть росіяни та українці знайти якийсь компроміс, – підсумував віце-президент.

Нагадаємо, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер закликав Дональда Трампа протидіяти російському диктатору Путіну після удару РФ по заводу компанії Flex у Мукачеві.

Підприємство є однією з найбільших американських інвестицій в Україні. Воно не має відношення до воєнної сфери.

