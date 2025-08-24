Втрати ворога на 24 серпня: ЗСУ знищили 910 окупантів та 40 артсистем

Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 910 російських окупантів та знищили 44 одиниці ворожої техніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу 24 серпня.

Так, наші воїни знищили щонайменше 40 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони та 81 одиницю ворожої автомобільної техніки.

Зараз дивляться

Станом на 24 серпня загальні втрати особового складу російської армії перевищили 1 млн 76 тисяч солдатів.

Втрати ворога у війні на 24 серпня 2025

особового складу – близько 1 076 070 (+910) осіб,

танків – 11 129 од,

бойових броньованих машин – 23 167 (+3) од,

артилерійських систем – 31 898 (+40) од,

РСЗВ – 1 472 од,

засобів ППО – 1 211 (+1) од,

літаків – 422 од,

гелікоптерів – 340 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121) од,

крилатих ракет – 3 598 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 959 (+81) од,

спеціальної техніки – 3 944 од.

Напередодні в ОСУВ Дніпро заявили, що Сили оборони зупинили просування російських окупантів та відновили контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині. Це вдалося зробити воїнам 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.