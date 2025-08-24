Викрали на Київщині і вивезли до Росії: з полону повернули журналіста Дмитра Хилюка
24 серпня, у День Незалежності України, у рамках обміну додому повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк.
Про це повідомили у Координаційному штабі.
З полону звільнено журналіста Дмитра Хилюка: що відомо
Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео перших хвилин вдома журналіста Дмитра Хилюка. Його було звільнено у рамках обміну полоненими України і Росії.
– Я в Україні. В безпеці. Все добре, – сказав журналіст.
Відомо, що у березні 2022 року російські військові викрали чоловіка разом із його літнім батьком. Вони разом перебували у власному будинку на Київщині.
Згодом, батька відпустили, а Дмитра Хилюка незаконно вивезли до Росії.
Нагадаємо, під час чергового обміну полоненими було звільнено колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.
У російський полон він потрапив ще у 2022 році, коли відмовився від співпраці з окупантами. Чоловік провів у полоні понад три роки.
Фото: Координаційний штаб.