Викрали на Київщині і вивезли до Росії: з полону повернули журналіста Дмитра Хилюка

24 серпня, у День Незалежності України, у рамках обміну додому повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк.

Про це повідомили у Координаційному штабі.

З полону звільнено журналіста Дмитра Хилюка: що відомо

Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео перших хвилин вдома журналіста Дмитра Хилюка. Його було звільнено у рамках обміну полоненими України і Росії.

– Я в Україні. В безпеці. Все добре, – сказав журналіст.



Відомо, що у березні 2022 року російські військові викрали чоловіка разом із його літнім батьком. Вони разом перебували у власному будинку на Київщині.

Згодом, батька відпустили, а Дмитра Хилюка незаконно вивезли до Росії.

Нагадаємо, під час чергового обміну полоненими було звільнено колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.

У російський полон він потрапив ще у 2022 році, коли відмовився від співпраці з окупантами. Чоловік провів у полоні понад три роки.

Фото: Координаційний штаб.

