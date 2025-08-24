Я живий, їду додому: СБУ показало ексклюзивне відео обміну полоненими
СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими, який було проведено 24 серпня.
Ексклюзивне відео обміну полоненими 24 серпня
На кадрах, оприлюднених СБУ, щирі емоції українських полонених, які повертаються додому.
– Все добре, я живий і здоровий, мене обміняли, я додому їду, – каже один із визволених українців.
Також на кадрах українці співають Гімн України, їдучи додому.
Як зауважує СБУ, сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що у неділю, 24 серпня, у День Незалежності України, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 146 наших людей – воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.
Зокрема, вдалося повернути додому журналіста Дмитра Хилюка, викраденого на Київщині в березні 2022-го.
Фото: Координаційний штаб