Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що таке 5-та стаття НАТО та коли її застосовують
Якими будуть комунальні платежі з 1 вересня: газ, світло, вода
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Я живий, їду додому: СБУ показало ексклюзивне відео обміну полоненими

обмін полоненими

СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими, який було проведено 24 серпня.

Ексклюзивне відео обміну полоненими 24 серпня

На кадрах, оприлюднених СБУ, щирі емоції українських полонених, які повертаються додому.

– Все добре, я живий і здоровий, мене обміняли, я додому їду, – каже один із визволених українців.

Також на кадрах українці співають Гімн України, їдучи додому.

Як зауважує СБУ, сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що у неділю, 24 серпня, у День Незалежності України, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 146 наших людей – воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Зокрема, вдалося повернути додому журналіста Дмитра Хилюка, викраденого на Київщині в березні 2022-го.

З російського полону звільнили ексмера Херсона Володимира Миколаєнка
Володимир Миколаєнко

Фото: Координаційний штаб

