З російського полону звільнили ексмера Херсона Володимира Миколаєнка

Під час чергового обміну полоненими було звільнено колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.

Про це повідомили у Координаційному штабі.

З полону звільнили Володимира Миколаєнка: що відомо

24 серпня, у День Незалежності України, додому повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. У російський полон він потрапив ще у 2022 році, коли відмовився від співпраці з окупантами.

Чоловік провів у полоні понад три роки.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Миколаєнка мали повернути ще у 2022 році, але він відмовився від обміну на користь важкохворого співкамерника, який перебував у критичному стані.

У травні 2022 року Миколаєнко відмовився казати на камеру російському пропагандистському каналу Известия, що український воєнний діяч і командир УПА Роман Шухевич нібито воював за нацистську Німеччину.

18 квітня 2022 року дружина колишнього мера Херсона повідомила, що її чоловіка викрали окупанти.

У мережі опублікували відео, де вже звільнений колишній міський голова Херсона вітає українців із Днем Незалежності.

– Добрий день, Україно! Зі святом! Слава Україні! Героям Слава! Хочу подякувати всім тим, хто брав участь у звільненні цих хлопців, які за останні 3,5 року вперше потрапили на українську землю. Я окрім решітки й бетонного покриття нічого не бачив. Я дякую за цей подарунок, – сказав Миколаєнко.

Також він назвав 24 серпня, День Незалежності, своїм другим днем народження.

– Я завжди думав, яка дата буде мого другого дня народження. Дуже гарно збіглося, що 24 серпня – мій другий день народження, – додав Миколаєнко.

Фото: Олександр Прокудін

