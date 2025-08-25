Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Кібероперація в День Незалежності: росіянам показали правду про війну на 116 телеканалах

На російських телеканалах три години показували вибухи НПЗ та могили солдатів
Фото: Getty Images

Увечері 24 серпня, у День Незалежності України, на російському телебаченні продемонстрували відео про справжні втрати армії РФ у війні проти України.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Масштабна кіберакція в Росії: що відомо

Місцевим кіберпартизанам вдалося зламати російського провайдера №3 і вивести на екрани відео про реальні результати війни РФ проти України відразу на 116 телеканалах.

Крім того, кіберактивістам вдалося заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, щоб тим було складніше перервати трансляцію відео.

У результаті щонайменше 50 тисячам абонентів з Москви та інших регіонів РФ у вечірній прайм-тайм понад три години поспіль демонстрували вибухи на російських нафтопереробних заводах і місця поховань російських солдатів.

Для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах.

Ця кіберакція стала символічним подарунком росіянам у День Незалежності України, коли замість звичної пропаганди глядачі побачили правдиву інформацію про наслідки російської агресії проти України.

Нагадаємо, це не перша масштабна кіберакція українських спецслужб проти російських об’єктів.

У липні фахівці ГУР спільно з хакерами Українського кіберальянсу та групою BO Team провели операцію проти російської компанії Гаскар Інтеграція – одного з найбільших постачальників безпілотників для армії РФ.

Тоді було отримано понад 47 терабайтів технічної інформації про виробництво дронів, знищено всю внутрішню інформацію компанії та паралізовано роботу центру розробок.

Джерело: Укрінформ, Громадське

