Нічна атака на Україну: РФ запустила більше сотні дронів
У ніч проти 25 серпня, починаючи з вечора неділі, РФ атакувала Україну 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Нічна атака дронами 25 серпня: результати роботи ППО
Окупанти протягом ночі запускали дрони із напрямків Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 76 ворожих дронів на Півночі та Сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на чотирьох.
Зокрема, в Сумах зафіксовано понад 10 влучань внаслідок атаки ворожих безпілотників.
Тут горіли будинки в одному зі старостинських округів громади, проте, на щастя, інформація про постраждалих не надходила.
Також були влучання на території Роменської громади.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 279-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.