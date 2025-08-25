Нічна атака на Україну: РФ запустила більше сотні дронів

У ніч проти 25 серпня, починаючи з вечора неділі, РФ атакувала Україну 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака дронами 25 серпня: результати роботи ППО

Окупанти протягом ночі запускали дрони із напрямків Курська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 76 ворожих дронів на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на чотирьох.

Зокрема, в Сумах зафіксовано понад 10 влучань внаслідок атаки ворожих безпілотників.

Тут горіли будинки в одному зі старостинських округів громади, проте, на щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Також були влучання на території Роменської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 279-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

