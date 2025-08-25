Типова тактика Кремля: Стубб назвав російські вимоги до України неприйнятними

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вимоги президента РФ Володимира Путіна щодо України є типовою російською переговорною тактикою і не можуть бути виконані з практичної точки зору.

Про це він сказав в ефірі програми One Nation на телеканалі Fox News.

Стубб про переговорну тактику Кремля

— Це типова російська переговорна тактика. Ви кажете одне на початку, а потім починаєте відмовлятися від своїх слів. Це трапляється постійно, – зазначив Стубб.

За його словами, висунуті Кремлем умови – зокрема відмова України від членства в НАТО, передання всього Донбасу, включно з районами, які ще не окуповані, та заборона розміщення західних військ на українській території – є неприйнятними.

Стубб провів красномовну аналогію з територіями США:

— Якщо взяти те, що Путін просить від України, і зіставити це зі Сполученими Штатами, це трохи схоже на те, якби США відмовилися від Флориди, Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни, Вірджинії, навіть Меріленду та створили якусь супермагістраль, якою можна атакувати Нью-Йорк. Тож це практично неможливо.

Президент Фінляндії наголосив, що ключовим результатом останніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом став початок роботи над деталями майбутніх гарантій безпеки України.

— Головним постачальником безпеки для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі. По-друге, Європа підтримає це. А по-третє, США координують або надають певну допомогу, – наголосив він.

Стубб також зауважив, що російська сторона реагує лише на силу, а Трамп – єдина людина, кого слухає і боїться Путін.

Президент Фінляндії провів паралель між нинішньою ситуацією України та досвідом Фінляндії у відносинах із Радянським Союзом у ХХ столітті, наголосивши на важливості збереження Україною незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, схожу думку раніше висловлював канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який після зустрічі в Білому домі 18 серпня заявив, що Україну не можна змушувати віддати Росії Донецьку та Луганську області, порівнявши це з вимогою до США віддати один зі своїх штатів.

