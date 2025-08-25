Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ прагне щомісяця отримувати від союзників щонайменше $1 млрд для закупівлі американської зброї, необхідної у війні проти Росії.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Україна потребує щомісяця $1 млрд на закупівлю зброї

Зеленський також наголосив, що Норвегія може відіграти важливу роль у гарантіях безпеки для України, зокрема в питаннях протиповітряної оборони та морської безпеки.

– Ми обговорили наші потреби в обороні. Ситуацію на фронті, на полі бою, можливості наших воїнів, ключові загрози, програми співпраці для закупівлі зброї для України. Норвегія приєдналась до програми PURL, яка дозволяє купувати зброю в США та наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно, – зазначив президент.

За його словами, під час переговорів ішлося також про виробництво дронів і розширення спільних можливостей з партнерами.

– Інвестиції зараз можуть допомогти не лише фізично, але й примусом Росії до завершення цієї війни, – підкреслив Зеленський на брифінгу.

Нагадаємо, в обмін на американські гарантії безпеки Україна пообіцяла закупити у США зброї на $100 млрд за рахунок коштів Європи, а також укласти контракт із вітчизняними компаніями на $50 млрд щодо виробництва дронів.

Раніше Зеленський говорив, що Україна домовилася із країнами – членами НАТО, включно зі Сполученими Штатами Америки, щодо регулярних закупівель озброєння на суму від $1 до $1,5 млрд щомісяця. Це відбуватиметься у межах програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

