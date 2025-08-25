Важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були лідери Коаліції охочих, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про контингент в Україні

– Думаю, не мені зараз ділитися своїми думками щодо boots on the ground. Я вважаю, що це важливо від великих країн, лідерів Коаліції охочих, – сказав Зеленський на зустрічі з міністром фінансів та віцеканцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем.

Нагадаємо, 21 серпня Зеленський заявив, що точна кількість країн, які готові ввести війська у рамках гарантій безпеки для України, українській стороні наразі невідома, учасники Коаліції охочих розглядають різні види участі.

Як повідомляло видання Bloomberg, близько 10 держав висловили готовність розглянути можливість відправлення військ в Україну у межах нових домовленостей.

