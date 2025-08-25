Укр Рус
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 25 серпня: мінус ще 870 окупантів і 48 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 25 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 870 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 279-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 076 940 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 25 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб;
  • танків – 11 130 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 175 (+8);
  • артилерійських систем – 31 946 (+48);
  • РСЗВ – 1 472;
  • засобів ППО – 1 211;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291);
  • крилаттх ракет – 3 598;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 672 (+79);
  • спеціальної техніки – 3 948 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 279-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ

