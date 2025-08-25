Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 25 серпня: мінус ще 870 окупантів і 48 артсистем
Втрати ворога на 25 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 870 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 279-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 076 940 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 25 серпня 2025
- особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб;
- танків – 11 130 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 175 (+8);
- артилерійських систем – 31 946 (+48);
- РСЗВ – 1 472;
- засобів ППО – 1 211;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291);
- крилаттх ракет – 3 598;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 672 (+79);
- спеціальної техніки – 3 948 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 279-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
