Втрати ворога на 25 серпня: мінус ще 870 окупантів і 48 артсистем

Втрати ворога на 25 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 870 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 279-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 076 940 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 25 серпня 2025

особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб;

танків – 11 130 (+1);

бойових броньованих машин – 23 175 (+8);

артилерійських систем – 31 946 (+48);

РСЗВ – 1 472;

засобів ППО – 1 211;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291);

крилаттх ракет – 3 598;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 672 (+79);

спеціальної техніки – 3 948 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 279-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

