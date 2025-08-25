Заяви РФ про “готовність” не захоплювати Україну далі не є поступками – Зеленський

Заяви Росії щодо того, що вона готова не захоплювати Україну далі, не є поступками, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про заяви РФ про українські території

Під час зустрічі з міністром фінансів та віцеканцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем Зеленський сказав, що йому не відомо про наміри РФ не захоплювати українські території надалі.

– Щодо поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, що ті речі, які звучали з російського боку, що вони готові не захоплювати далі Україну, є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити із територій, які Росія не контролює, – сказав Зеленський.

Також глава української держави зазначив, що навіть діалог про це поза міжнародним правом.

Зараз дивляться

Крім того, Зеленський додав, що термін зустрічі лідерів залежить виключно від російської сторони, а також від США.

– Тому що саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що побачив “значні поступки” росіян американцям у питанні війни в Україні, зокрема у тому, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим і начебто згодні на певні гарантії безпеки для України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.