Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила про запуск нових можливостей для представників креативної індустрії у межах державної програми Власна справа.

Вони передбачають грантову підтримку для фрілансерів, бізнесу та культурних проєктів.

Гранти для представників креативної індустрії

– Сьогодні уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою Власна справа для креативних підприємців, – сказала Свириденко.

Вона уточнила, що розмір гранту залежатиме від масштабу діяльності підприємців.

Держава готова фінансувати як фрілансерів-ФОПів, так і компанії, що створюють нові робочі місця, а також бізнес, який погодиться працювати за моделлю співфінансування.

Хто може отримати підтримку за програмою Власна справа

Програма Власна справа охоплює різні напрями креативної індустрії – кіно, відеовиробництво, бібліотеки, музеї і театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, створення ігор і програмного забезпечення.

Також підтримка надаватиметься PR-кампаніям, рекламним проєктам та індивідуальним мистецьким ініціативам, включно з виробами народних промислів.

За словами прем’єрки, передбачено кілька рівнів фінансування:

фрілансери-ФОПи можуть отримати до 100 тисяч грн;

бізнес, що забезпечує одне робоче місце, має право на 200 тис. грн;

підприємці, що створюють два робочих місця та долучаються до співфінансування у пропорції 70/30, можуть розраховувати на суму до 500 тис. грн;

грант у розмірі 1 млн грн надається тим, хто організує щонайменше чотири робочі місця і погодиться на умови співфінансування 70/30.

– Власна справа – одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу, – наголосила Свириденко.

Вона зауважила, що за останні три роки понад 28 тис. українців отримали гранти для створення або розвитку власної справи.

