Станом на 26 серпня простежуються позитивні тенденції в прикордонних районах Сумської та Харківської областей.

Про це за підсумками наради під головуванням президента України Володимира Зеленського повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про ситуацію на фронті: що відомо

За словами Олександра Сирського, ворог не відмовився від своїх планів окупувати українські території.

– На перешкоді їм стоїть українська армія, яка опирається на весь український народ, відчуваючи його підтримку, – заявив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що наразі основна увага зосереджена на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках.

– Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225 штурмового полку, 71 єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізм, – додав Сирський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів нараду із військовими.

Основними темами розмови була ситуація на кордоні України з Білоруссю та Росією, формування резервів для армії та безпекові гарантії безпеки для нашої країни.

