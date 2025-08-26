Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 26 серпня: мінус ще 890 окупантів і 33 артсистеми
Втрати ворога на 26 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 280-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 077 830 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 26 серпня 2025
- особового складу – близько 1 077 830 (+890) осіб;
- танків – 11 134 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 178 (+3);
- артилерійських систем – 31 979 (+33);
- РСЗВ – 1 472;
- засобів ППО – 1 211;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 442 (+95);
- крилатих ракет – 3 598;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 769 (+97);
- спеціальної техніки – 3 950 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
