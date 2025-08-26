Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Якими будуть комунальні платежі з 1 вересня: газ, світло, вода
Здавалася життєрадісною: друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 26 серпня: мінус ще 890 окупантів і 33 артсистеми

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 26 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 280-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 077 830 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 26 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 077 830 (+890) осіб;
  • танків – 11 134 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 178 (+3);
  • артилерійських систем – 31 979 (+33);
  • РСЗВ – 1 472;
  • засобів ППО – 1 211;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 442 (+95);
  • крилатих ракет – 3 598;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 769 (+97);
  • спеціальної техніки – 3 950 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 26 серпня 2025 – ситуація на фронті
Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь