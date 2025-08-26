Втрати ворога на 26 серпня: мінус ще 890 окупантів і 33 артсистеми

Втрати ворога на 26 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 280-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 077 830 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 26 серпня 2025

особового складу – близько 1 077 830 (+890) осіб;

танків – 11 134 (+4);

бойових броньованих машин – 23 178 (+3);

артилерійських систем – 31 979 (+33);

РСЗВ – 1 472;

засобів ППО – 1 211;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 442 (+95);

крилатих ракет – 3 598;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 769 (+97);

спеціальної техніки – 3 950 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.