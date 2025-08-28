28 серпня на Україну була здійснена комбінована повітряна атака. За даними Повітряних сил України, противник застосував різні засоби повітряного ураження.

Загалом РФ запустила 629 засобів. Зокрема, 598 ударних дронів, дві аеробалістичні ракети, дев’ять балістичних ракет, 20 крилатих ракет.

Для відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Серед дронів використовувалися і реактивні БпЛА Герань-3. Про технічні характеристики та особливості дронів Герань-3 читайте в нашому матеріалі.

Дрон Герань-3: що відомо

Дрон Герань 3 – це один із видів реактивних безпілотників, які Росія вже не вперше застосовує під час атак на територію України. Основною особливістю цього БпЛА є наявність реактивного двигуна, який дозволяє безпілотнику розвивати високу швидкість.

Аналогом БпЛА Герань-3 є Shahed-238. За технологією виробництва вони абсолютно ідентичні, але можуть використовуватися різні компоненти. Зокрема, у Shahed-238 застосовується реактивний двигун Tolou 10/13, тоді як у Герань-3 можуть використовуватися китайські двигуни SW400 Pro.

Також відрізняється і місце збирання, адже Shahed збирають в Ірані, а Герань-3 наразі виготовляють у кількох населених пунктах Росії, зокрема в Алабузі та Іжевську.

Герань-3: швидкість та характеристики

У коментарі для Фактів ICTV засновник БО Реактивна Пошта Павло Нарожний розповів, що реактивні Shahed або Герань-3 відрізняються характерним гучним звуком, який нагадує ревіння турбін. Через це їх раніше можна почути, ніж побачити. Дрон Герань-3, ціна на який варіюється залежно від комплектації, розвиває швидкість до 500–550 км/год, що робить їх складними для перехоплення.

Герань-3, характеристики:

Дальність Герань-3: до 2 500 км

Швидкість: 500–550 км/год

Максимальна злітна вага: 380 кг

Довжина: 3,5 м

Розмах крил: 2,5–3 м

Тип двигуна: реактивний

Маса бойової частини: до 100 кг

Чому дрони Герань-3 важко збивати

З появою реактивних безпілотників російські загарбники намагаються ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони. Якщо повільні дрони Shahed-136 українські військові вже навчилися масово збивати, навіть використовуючи кулемети та зенітні установки, то швидкісні реактивні безпілотники дають ворогу певні тактичні переваги:

По-перше, велика швидкість дронів значно скорочує час, протягом якого ціль може бути виявлена та знищена засобами ППО.

По-друге, такі дрони здатні літати на більших висотах і підходити до цілі майже з пікірування зверху, що ускладнює їх перехоплення.

Ще до появи турбореактивних двигунів росіяни практикували одночасний запуск великої кількості Shahed на висотах 3-4 км, щоб перевантажити українську ППО. На таких висотах мобільні вогневі групи з кулеметами вже не можуть уразити дрони, а запаси зенітних ракет обмежені.

Коли в повітрі одночасно з’являються десятки або сотні цілей, частина з них майже неминуче проривається до населених пунктів.

Дрон Герань-3: переваги та небезпека

Серед основних переваг цих засобів ураження – висока швидкість. Павло Нарожний зазначає, що близько 40% БпЛА, які збиваються на території України, ліквідуються за допомогою мобільних вогневих груп. Однак такі групи не надто ефективні проти реактивних безпілотників. Для цього потрібні ПЗРК або ЗРК, такі як Бук, IRIS-T чи Patriot.

Проблема полягає у високій вартості перехоплення, адже часто для знищення цих дронів використовується бойова авіація, зокрема F-16, МіГ-29 або Міраж.

Про ці дрони розповідав Роман Світан у своєму інтерв’ю для Радіо НВ. Він зазначив, що Китай може виробляти реактивні двигуни для Герань-3 у великій кількості та постачати їх на збірку в Росії. Збірка цих БпЛА відбувається в Алабузі та Іжевську, а наразі триває будівництво заводу зі складання дронів у Північній Кореї.

Роман Світан також наголосив, що єдиним варіантом для України є знищення таких дронів за допомогою ракет малої дальності, зокрема з використанням системи RAVEN та пускових установок з ракетами ASRAAM із тепловою головкою самонаведення.

Він зазначає, що необхідно масштабувати закупівлю та виробництво зенітно-ракетних комплексів малої дальності з інфрачервоними головками самонаведення. Це пояснюється тим, що тепловий слід реактивних двигунів значно сильніший, ніж у двигунів внутрішнього згоряння, і ракети з тепловими сенсорами на них реагують особливо ефективно.

