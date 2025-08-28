На курс долара у вересні впливатимуть насамперед економічні чинники, зокрема інфляція та ділова активність.

Прогнозується, що у перший місяць осені показники на валютному ринку триматимуться на рівні 41,6–42 грн за 1$.

Про ситуацію на валютному ринку у вересні та головні чинники, які впливатимуть на курс долара – Фактам ICTV розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Курс долара у вересні 2025: головні тенденції

Вересень на валютному ринку не обіцяє бути цілковито спокійним, але й драматичних сюрпризів не варто очікувати, каже експерт.

– Після підсумків літа можна впевнено сказати: головні чинники, які впливатимуть на курс, залишаються насамперед економічними, – зазначає Сергій Мамедов.

Зокрема, бюджетний процес як індикатор настроїв, політика НБУ та режим “керованої гнучкості”, міжнародна підтримка та фінансова стабільність, вплив війни тощо так чи інакше впливатимуть на курс долара у вересні.

Більше про кожний із факторів впливу на показники на валютному ринку, читайте у матеріалі.

Бюджетний процес як індикатор настроїв

Традиційно у вересні стартує формування головного фінансового документа країни, де закладається середньозважений курс долара на наступний рік.

– Варто пам’ятати, що цей показник — радше орієнтир, ніж догма. Для прикладу: у бюджеті на 2025 рік закладався середньозважений курс 45 грн за 1$, але фактична динаміка влітку показала інше — офіційний курс на початок року становив 42,02 грн, і навіть у серпні він залишався нижчим за плановий-прогнозований, – говорить Сергій Мамедов.

За словами експерта, закладений у бюджет курс формує своєрідний “вектор довіри” — сигнал для бізнесу та громадян, за яким вони планують витрати, інвестиції та заощадження.

Політика НБУ та режим “керованої гнучкості”

В умовах війни стратегія Національного банку є досить ефективною та оптимальною. Режим “керованої гнучкості” дозволяє регулятору врівноважувати попит і пропозицію завдяки валютним інтервенціям, уникати різких коливань та зберігати передбачуваність.

Такий підхід створює “ефект спокійної ріки”: рух є, але він повільний і контрольований.

Економічні показники: інфляція та ділова активність

Одним із ключових позитивних трендів літа стало зниження інфляції. Якщо наприкінці травня річний показник становив 15,9%, то у липні він знизився до 14,1%. За попередніми оцінками, у серпні інфляція могла впасти до близько 13,5%. Але наразі остаточні дані ще не оприлюднені, наголошує Сергій Мамедов.

– Осінь традиційно пожвавлює економічне життя, особливо в аграрному секторі, оборонно-промисловому комплексі та будівництві. Це додає впевненості у прогнозах щодо зростання ВВП та підтримки внутрішнього ринку, – говорить експерт.

Міжнародна підтримка та фінансова стабільність

На 2026 рік Україна потребуватиме щонайменше $38–40 млрд зовнішньої допомоги для збалансування бюджету, за різними оцінками ця цифра сягає $45 млрд, говорить Сергій Мамедов.

У вересні–жовтні очікуються важливі новини від міжнародних партнерів, додає експерт. А збереження обсягів фінансової підтримки у свою чергу — критично важливе завдання, яке напряму впливає на стабільність курсу.

Воєнні фактори та їх непрямий вплив

Перебіг бойових дій, успішна протидія ворогові та дипломатичні кроки у напрямку миру формують суспільні очікування.

– Навіть якщо ці фактори не мають миттєвого економічного ефекту, вони впливають на інвестиційний клімат та поведінку валютного ринку, – додає Сергій Мамедов.

Прогноз курсу долара на вересень

Згідно з основним сценарієм, долар залишатиметься у відносно вузькому коридорі — 41,6–42 грн за 1$.

Євро, як і раніше, буде більш чутливим до змін світового ринку та курсу пари долар/євро, тож його коливання будуть активнішими. Очікуваний діапазон — 48–49,5 грн за євро.

Отже, вересень, ймовірно, стане місяцем “помірних хвиль” на валютному морі — без штормів, але з легкими хитаннями, на які під час планування фінансових рішень варто зважати бізнесу та громадянам.

