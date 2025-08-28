За минулу добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.

Ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби.

Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.

Такі дані станом на 22:00 27 серпня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карти бойових дій в Україні на 28 серпня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

