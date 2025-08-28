Послу Угорщини в Україні вручили ноту протесту через заборону на в’їзд командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді (позивний Мадяр).

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Угорському послу вручили ноту протесту: що відомо

Посла Угорщини в Україні викликали до МЗС та вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію угорської меншини в Україні.

За словами Андрія Сибіги, йдеться про заборону на в’їзд українському захиснику, який має угорське походження.

– Ми закликаємо Угорщину й надалі утримуватися від недружніх дій та натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна, як і раніше, готова, – написав Сибіга.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав моральним занепадом заяви Угорщини про заборону на в’їзд командувачу української військової частини Роберту Бровді через події навколо нафтопроводу Дружба.

Також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді різко відреагував на заборону йому в’їжджати до Угорщини.

Володимир Зеленський заявив, якщо Угорщина дійсно закрила в’їзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів Роберту Бровді, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення.

