Протягом чотирьох днів спецпризначенці Центру спеціальних операцій А СБУ уразили 17 систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій ворога.

Про це повідомили у СБУ.

СБУ уразили 17 систем ППО, РЕБ і РЛС ворога: що відомо

За даними СБУ, вартість цієї техніки на внутрішньому ринку РФ перевищує $250 млн, а в разі експорту — у 2,5 раза більше.

СБУ уразили:

чотири ЗРК ТОР-М2,

три ЗГРК Панцирь,

два ЗРК С-300,

один ЗРК БУК-М3,

радар 50Н6 С-350,

РЛС Каста-2Е2,

РЛС Подльот,

РЕБ Житель,

РЛС Небо-СВУ,

РЛК 55Ж6М Небо-М.

У СБУ зазначають, що ураження цих об’єктів зменшує можливості російської армії виявляти цілі та протидіяти ударам українських безпілотників.

Нагадаємо, на Луганщині далекобійні дрони Служби безпеки України знищили два склади боєприпасів окупантів.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

Після вибухів на складах боєприпасів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

