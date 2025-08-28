Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді різко відреагував на заборону йому в’їжджати до Угорщини.

Реакція Бровді на заборону в’їжджати до Угорщини

Він назвав угорського міністра Петера Сійярто, який оголосив проти нього санкції, “танцюристом на кістках”.

– А за обмеження Шенгену – не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, – дивний у вас гумор, – сказав Роберт Бровді.

Військовий наголосив, що заяви угорської влади про загрозу суверенітету Угорщини через удари по нафтопроводу Дружба – це популізм. Також він нагадав, що влада країни продовжує купувати дешеву російську нафту, навіть незважаючи на те, що потім ці доходи Кремль спрямовує на виробництво ракет і дронів для атак України.

– Ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві, – написав Бровді.

Він наголосив – “ваші кінцівки по лікоть в українській крові”.

Нагадаємо, що командувачу Сил безпілотних систем, закарпатцю Роберту Бровді на позивний Мадяр заборонили в’їзд до Угорщини, про що повідомив Петер Сійярто.

На це вже відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що МЗС має зʼясувати всі факти.

Фото: Роберт Бровді

