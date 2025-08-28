Якщо Угорщина дійсно закрила в’їзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів Роберту Бровді, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення, заявив Володимир Зеленський.

Заборона на в’їзд до Угорщини Бровді: реакція Зеленського

Зеленський доручив МЗС України зʼясувати всі факти стосовно рішення Угорщини про заборону в’їзду до країни Роберту Бровді та реагувати на це відповідно.

– Якщо Угорщина дійсно закрила в’їзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення, заявив Володимир Зеленський, – наголосив голова держави у Telegram.

Крім того, Зеленський наголосив, що поки наші люди ліквідують наслідки однієї з наймасштабніших російських терористичних атак, угорські чиновники намагаються виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну.

– Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у зв’язку із загибеллю наших людей, – сказав голова держави.

Утім, зауважує Зеленський, щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. За словами президента України, угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей.

Нагадаємо, що тільки за одну ніч 28 серпня і тільки у Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них – чотири дитини.

