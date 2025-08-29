В Індії під час МРТ-обстеження лікар виявив, що в правій частині печінки 35-річної жінки розвивається плід.

Плід розвивався в печінці: що кажуть медики

Коли 35-річна Сарвеш, яка проживає в індійському штаті Уттар-Прадеш, вперше звернулася до лікаря зі скаргами на біль у животі та блювання, на початковому ультразвуковому обстеженні нічого не виявили. Тому вона продовжувала приймати антибіотики через підозру на інфекцію шлунка.

Після місяця прийому ліків, без будь-якого поліпшення, вона знову пішла до фахівця. І цього разу результати виявилися настільки приголомшливими, що навіть лікарям було важко повірити в побачене.

Радіолог із двадцятирічним стажем згадує момент, коли вперше побачив знімок своєї пацієнтки.

– У неї була 12-тижнева вагітність в правій частині печінки. Я навіть зробив кілька ракурсів, щоб підтвердити, чи дійсно це вагітність, – каже він.

За його словами, він ніколи не бачив такого на МРТ.

Внутрішньопечінкова позаматкова вагітність настільки рідкісна, що Сарвеш раптово опинилася в центрі уваги міжнародної медичної спільноти.

Сама Сарвеш каже, що їй було важко повірити лікарям, адже, наскільки вона могла судити, її менструальний цикл був нормальним.

– При такому типі позаматкової вагітності у жінок буває сильна кровотеча, тому потрібно більше часу, щоб виявити вагітність, – пояснив лікар жінки.

Після численних обстежень медики дійшли висновку, що єдиним виходом є операція з видалення плоду. Адже якби він продовжував рости, печінка розірвалася б, і Сарвеш померла б.

Через складність випадку подружжю настійно радили їхати в Делі на операцію, але воно не могло оплатити витрати.

Зрештою, після трьох місяців болю команда лікарів у приватній лікарні міста Мірута погодилася провести Сарвеш операцію, яка тривала 90 хвилин.

Як розповів професор кафедри акушерства та гінекології Інституту медичних наук BHU у Варанасі Мамет Сінгх, у Сарвеш зародок прикріпився до печінки.

Оскільки печінка має хороше кровопостачання, орган став родючим ґрунтом для плода на ранніх стадіях. Але згодом, за словами Сінгха, розвиток стає неможливим.

За словами експертів, вважається, що тільки одна з 7-8 млн вагітностей може бути внутрішньопечінковою.

До випадку Сарвеш у світі було задокументовано лише 45 випадків внутрішньопечінкової вагітності – три з них в Індії. Перший випадок зафіксували в 2012 році в Делійському медичному коледжі леді Гардіндж.

Джерело : BBC Україна

