У Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) прокоментували мобілізацію батька-одинака на блокпосту та залишення його дітей на вулиці.

Його сестра Оксана Кірєєва розповіла, що чоловік разом зі своїми сином та донькою виїхав з тимчасово окупованої території за кордон, а вже звідти йому вдалося повернутися до України.

За її словами, батько-одинак першочергово планував оформити всі документи, зокрема на дітей, але не встиг цього зробити.

ТЦК про мобілізацію батька-одинака

У Запорізькому обласному ТЦК і СП визнали, що громадянин Володимир Страхов дійсно був мобілізований до лав Збройних сил України.

Там стверджують, що цей процес відбувся у повній відповідності до норм чинного законодавства.

– Так о 22:00 26 липня, під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі, співробітники Національної поліції ідентифікували особу громадянина та встановили, що в нього відсутні військово-облікові документи, про що було складено акт, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ТЦК, представники Національної поліції доставили його до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Там наголошують, що затримання відбувалося без участі представників РТЦК та СП Запорізької області.

Як стверджують в обласному територіальному центрі комплектування, вже після доставлення до ТЦК Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які свідчили б про наявність права на відстрочку від призову з мобілізації на особливий період.

Згодом чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби, після чого у ТЦК сформували мобілізаційне розпорядження і направили громадянина до навчального центру.

У ТЦК наголошують, що їхні представники не здійснювали протиправних дій проти Володимира Страхова.

Що каже родичка мобілізованого чоловіка

Сестра чоловіка Оксана Кірєєва розповіла журналістам Суспільне Запоріжжя, що семирічні двійнята Станіслав та Олександра живуть у неї після того, як їхнього батька мобілізували на блокпосту, а їх самих залишили на узбіччі.

– Він їхав з дітьми сюди. Вони їхали півтори доби. Він не встиг доїхати. Його з дітьми зняли з блокпоста. А дітей висадили просто на вулиці. Він мені встиг зателефонувати, це було 23:00 вечора. Його забрали, а я забрала дітей, – поділилася сестра мобілізованого.

Оксана розповідає, що мати дітей покинула родину, коли Станіславу та Олександрі було два роки, тому Володимир Страхов самостійно їх виховував.

Близько року він прожив з ними в окупації в Пологівському районі Запорізької області. Проте російські військові почали чоловіка до співпраці, внаслідок чого він був змушений з двійнятами виїхати за кордон.

Дорогою до України Володимир з Оксаною обговорили, як оформлювати документи на дітей, та навіть знайшли до цього адвоката. Але зробити цього чоловік так і не встиг.

– Спочатку сказали, що перевіримо твої документи і вранці відпустимо. Більше його ніхто не відпустив. Він троє діб не виходив на зв’язок. Працівники Бердянського РТЦК його затримали. З одним з них спілкувалася. Я кажу: дайте йому відстрочку на оформлення документів. Відповідає: ні, хай де воює. Я кажу: а діти куди? Каже: дві недільки в лікарні, а потім до інтернату, – процитувала жінка.

Нині Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку, а Оксана оформила тимчасове піклування над дітьми.

