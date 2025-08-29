У вересні 2025 року платформа єДопомога тимчасово не приймає нових заявок на міжнародну допомогу, однак раніше нараховані виплати продовжують надходити отримувачам.

Факти ICTV дізнавалися, де можна отримати грошову допомогу для українців та за яких умов вона надається.

Допомога від міжнародних організацій: як отримати

Грошову підтримку через платформу можуть отримати українці, які постраждали від повномасштабної війни, в межах соціального проєкту, який реалізується Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри та Програми розвитку ООН, а фінансування надають міжнародні організації у співпраці з українськими органами влади.

Зараз дивляться

Допомога спрямована на окремі категорії населення – внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини, пенсіонерів та інших осіб, які постраждали від війни, відповідно до умов договорів між Мінсоцполітики та міжнародними партнерами.

Попри тимчасове призупинення приймання нових заявок, виплати продовжують надходити тим, хто подав заявку раніше. На сьогодні українці подали понад 10 млн заявок, тому збір нових тимчасово припинено для детальної обробки наявних та їхнього передання міжнародним організаціям для подальших виплат.

Ресурси міжнародних партнерів обмежені, і Мінсоцполітики працює над розширенням кола організацій, що можуть надавати грошову допомогу постраждалим, а після підтвердження готовності фінансової підтримки приймання заявок буде відновлено.

Грошова допомога українцям з 1 вересня: хто може отримати

Громадяни також можуть самостійно звертатися до організацій та фондів, щоб отримати інформацію про свою ситуацію.

На міжнародну допомогу можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

пенсіонери;

громадяни, які втратили житло або проживають у зонах бойових дій.

Особливий пріоритет надається:

малозабезпеченим;

самотнім літнім людям;

родинам із дітьми з інвалідністю;

жінкам, які виховують дітей без підтримки;

домогосподарствам, що не можуть задовольнити базові потреби.

Програми допомоги реалізують різні міжнародні організації, серед яких:

ЮНІСЕФ;

УВКБ ООН;

Всесвітня продовольча програма ООН;

МКЧХ та Товариство Червоного Хреста України;

Red Rose CDS Limited;

БО Людина в біді;

Норвезька рада у справах біженців;

ACTED;

Handicap International;

Карітас Україна.

Виплати поширюються на внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, багатодітні родини, людей з інвалідністю та інші вразливі категорії, при цьому суми та періоди виплат залежать від конкретної організації та програми, але зазвичай охоплюють три місяці підтримки з можливістю продовження, а інколи шість місяців стабілізаційної допомоги.

Грошові виплати надходять дистанційно через банківські рахунки або відділення Укрпошти, що допомагає охоплювати навіть віддалені чи небезпечні райони країни.

Допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Норвезька рада у справах біженців також надавала допомогу ВПО та особам, які проживають у зоні бойових дій. Сума допомоги становила 2 200 грн на кожного члена родини, виплати здійснювалися протягом трьох місяців.

Наразі приймання заявок на отримання цієї грошової допомоги тимчасово призупинено. Як повідомили Фактам ICTV представники гарячої лінії, наразі невідомо, коли відкриється наступна реєстрація на отримання міжнародної допомоги від Норвезької ради у справах біженців.

На гарячій лінії також порадили час від часу переглядати оновлення на Facebook-сторінці Норвезької ради, де публікують інформацію про нові проєкти та доступну грошову допомогу.

Гаряча лінія: 0 800 302 007

Грошова допомога українцям від ЮНІСЕФ

Щоб дізнатися деталі отримання допомоги від ЮНІСЕФ, Факти ICTV зателефонували на гарячу лінію, де нам повідомили, що наразі бюджет програми ЮНІСЕФ Спільно повністю вичерпано, оскільки вона була розрахована на певну кількість осіб.

Це означає, що реєстрація на програму грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно наразі закрита.

– Водночас допомога продовжує надаватися на підставі списків, які нам надають партнери. Ці списки формуються відповідно до різних обставин та охоплюють певні вразливі категорії осіб, – зазначили на гарячій лінії.

Гаряча лінія: 0 800 600 017

Допомога від ACTED

ACTED надає підтримку людям з інвалідністю в Херсонській (за умови наявності рахунку в Ощадбанку), Харківській та Миколаївській областях.

Розмір допомоги наразі не вказано.

Для консультацій можна звертатися на гарячу лінію за номером 0 800 336 936.

Допомога від Handicap International

Програма Handicap International надає грошову допомогу та психологічну підтримку:

внутрішньо переміщеним особам (з офіційним статусом або без нього);

людям віком понад 65 років із доходом менше ніж 3 тис. грн;

особам з інвалідністю або хронічними захворюваннями;

багатодітним родинам;

самотнім пенсіонерам;

родинам із вагітними або жінками, що годують грудьми.

Розмір допомоги становить 2 200 грн на особу, виплати здійснюються щомісяця протягом трьох місяців.

Допомога від ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) надає фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які зараховані до бази даних Мінсоцполітики.

Пріоритет при цьому надається сім’ям із прифронтових та деокупованих територій. Кожен член домогосподарства може отримати 2 220 грн, але максимум на три особи.

Виплати здійснюються щомісяця протягом трьох місяців. Для отримання додаткової інформації працює гаряча лінія за номером 0800 600 122.

Допомога від Червоного Хреста

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) надають підтримку:

малозабезпеченим сім’ям;

внутрішньо переміщеним особам;

одиноким матерям;

людям, які потребують допомоги через вагітність або пологи;

особам із дитячою інвалідністю та дітям з інвалідністю;

пенсіонерам, які не працюють та не мають пенсійних виплат;

родинам, які доглядають за хворими дітьми, а також багатодітним сім’ям.

На допомогу можуть претендувати українці з усіх регіонів, проте пріоритет надається внутрішньо переміщеним особам із постраждалих територій.

Сума допомоги становить 2 500 грн на одного отримувача і надається на один місяць із можливістю продовження. Гаряча лінія ТЧХУ працює за номером 0 800 332 656, а МКЧХ — 0 800 300 155.

Допомога від Карітас Україна

В окремих регіонах допомога реалізується через локальні проєкти, які враховують специфіку потреб населення, зокрема в Одесі допомогу можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи, що тимчасово проживають у гуртожитках або притулках, орендують житло під загрозою виселення;

новоприбулі переселенці та особи, які потребують захисту, зокрема постраждалі від домашнього насильства.

У Житомирі підтримка спрямована на працевлаштування через програми Гроші за роботу та Гроші за працевлаштування, професійну освіту та перекваліфікацію, а також розвиток мікробізнесу – стартові гранти для відкриття або розвитку малого бізнесу чи сільського господарства.

Читайте також Допомога від Карітас на навчання та розвиток бізнесу: умови, вимоги та переваги

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.