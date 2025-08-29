Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Ворог вдарив по позиціях наших військ і населених пунктах 33 ракетами та скинув 74 керовані авіаційні бомби.

Цієї ночі гучно від вибухів було й у Росії.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удар по селищу Малокатеринівка на Запоріжжі

Російські окупанти завдали чотири удари по селищу Малокатеринівка у Запорізькому районі. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки постраждала 1-річний хлопчик.

Окупанти вдарили по житловій забудові селища. Загорілося кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

США схвалили продаж авіабоєприпасів для України

Держдепартамент США погодив можливу угоду щодо постачання авіабоєприпасів Україні на суму $825 млн.

Україна хоче закупити 3 350 авіаракет ERAM (Extended Range Attack Munition) та ще стільки ж інтегрованих систем навігації GPS/INS.

Пакет включатиме контейнери для ракет, пілони, запасні частини та компоненти, обладнання для обслуговування, програмне забезпечення, технічну документацію, підготовку персоналу, а також транспорт і логістику.

Наслідки атаки на Київ

Станом на 23:25 28 серпня, вже 22 людини загинули внаслідок масованої атаки на Київ. Серед загиблих четверо дітей.

За словами керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають.

Постраждали під час атаки щонайменше 63 мешканці столиці, зокрема 11 дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.

Вибух на залізничній станції Твер

Пізно ввечері 28 серпня стало відомо, що на залізничній станції міста Твер на світанку пролунав вибух. Про це повідомили джерела в розвідці.

Вибухівку заклали під залізничними цистернами на коліях. Ймовірно, у них було пальне.

Після вибуху вогонь охопив цистерни та поширився територією всієї станції.

Вибухи в Орлі

О другій годині ночі пролунали вибухи в Орлі. Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив атаку дронів на регіон та заявив, що внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено дві будівлі в Орлі та ще дві будівлі в інших муніципалітетах. Одна людина постраждала.

Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа, проте влада поки не повідомляє, де саме горить.

