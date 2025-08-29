Пропозиції про буферну зону не відповідають реаліям війни — Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що ті, хто пропонуэ створити буферну зону між Україною та Росією, не розуміють, у яких умовах відбувається сучасна війна.
Таку думку висловив президент України під час брифінгу.
Створення буферної зони між Україною та Росією: що відомо
На думку Зеленського, створення буферної зони не відповідає сучасним умовам війни.
– Тільки ті, хто не розуміє, в якому стані сьогодні, технологічному стані, відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія, – сказав Зеленський.
Президент переконаний, що через активне використання дронів і високотехнологічної зброї на фронті буферна зона фактично вже існує.
– Сьогодні важка зброя і так у нас перебуває 10 плюс кілометрів одна від одної, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю мертвою зоною, хтось називає сіра зона, вона вже існує, – додав Зеленський.
Глава держави також зазначає, що якщо Росія хоче збільшити відстань, то може відвести свої війська вглиб тимчасово окупованих територій.
– Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють, – заявив Зеленський.