29 серпня о 22:00 за київським часом Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання для розгляду вчорашнього масштабного обстрілу України.

Позачергове засідання ініціювала Україна.

Про це повідомляє Укрінформ.

Екстрене засідання Радбезу 29 серпня: що відомо

Темою екстреного засідання Радбезу 29 серпня буде Підтримання миру і безпеки України.

Українські представники планують детально розповісти про наслідки нічної атаки та вимагатимуть від світової спільноти рішучих дій щодо припинення вогню та забезпечення захисту мирних громадян.

Підставою для скликання стала нічна атака на Київ 28 серпня, коли російські сили застосували 629 одиниць різноманітних засобів повітряного нападу.

У цей день столиця України зазнала найбільших втрат – 23 загиблих, серед яких діти. Серед пошкоджених об’єктів — будівля представництва Європейського Союзу.

Це не перший випадок звернення Києва до головного органу ООН з безпеки з вимогою міжнародного осуду російських дій та вжиття заходів для захисту українського населення від систематичних атак по цивільних об’єктах.

Нагадаємо, європейські лідери засудили російську атаку та назвали удар по будівлі поруч з представництвом ЄС навмисним.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що це був не військовий удар, а терор, наголосивши, що ніхто її не переконає, що це не було наміром Путіна.

Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено офіс Британської ради у Києві.

