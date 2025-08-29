У рамках військової допомоги від Німеччини Україна отримала восьмий зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM, повідомляє German Aid to Ukraine.

Україна отримала восьмий IRIS-T SLM від Німеччини

Поставка Німеччиною восьмого ракетного комплексу IRIS-T SLM була два тижні тому.

Як пише German Aid to Ukraine, персонал для роботи з комплексом закінчив кількатижневе навчання минулого місяця. Наразі на озброєнні України знаходиться вісім IRIS-T SLM.

– Це означає, що Україна тепер має вісім IRIS-T SLM у своєму розпорядженні, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що один вогневий підрозділ за оптимальних умов здатний прикривати територію радіусом до 40 км та уражати цілі на висоті до 20 км. До його складу зазвичай входять три пускові установки IRIS-T SLM, РЛС TRML-4D, пункт управління, машини для перезарядки, техобслуговування та запасних частин.

Як і раніше в Україні, до складу нового підрозділу також інтегровані дві додаткові пускові установки IRIS-T SLS.

За інформацією видання, із чотирьох вогневих підрозділів IRIS-T SLM, які Німеччина обіцяла Україні у 2025 році, наразі передано два.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та Німеччина мають трирічний план постачання систем IRIS-T. За його словами, це не свідчить про те, що стільки років триватиме повномасштабна війна, проте все одно Україну та її жителів варто захищати якісними системами ППО.

Фото: Diehl Defence

