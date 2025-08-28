У Міністерстві оборони організовують єдиний центр трофеїв для аналізу кожного зразка захопленої російської зброї та техніки.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час заходу Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні.

Міноборони створює єдиний центр трофеїв зброї РФ

– Ми створюємо єдиний центр трофеїв. Кожен зразок російської техніки і зброї аналізуватиметься без посередників та чорного ринку. Відкриваємо полігони для дронів, РЕБ, роботів і ракет, – сказав він.

На думку Шмигаля, це унікальна можливість для адаптації до швидких змін на лінії фронту.

Він зазначив, що таким способом Міноборони сформує базу документації від радянських креслень до сучасних українських напрацювань.

Міністр додав, що вся закрита з радянських часів документація стане доступною для українських зброярів.

Він вважає, що так не витрачатиметься тривалий час інженерів-дослідників на те, що вже було розроблено та можна знайти в цій документації.

Водночас заступник міністра оборони Юрій Мироненко зазначив, що в лабораторії центру трофеїв аналізуватимуть ворожі технології для ефективної протидії.

Крім цього, він пообіцяв розробникам зброї пришвидшити відкриття цілодобового полігону, а також пришвидшити процес кодифікації озброєння та військової техніки.

Джерело : Укрінформ

