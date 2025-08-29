На Покровському напрямку Росія зосередила понад 100 тисяч військових. Загрози існують і для Запорізького напрямку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Зеленський про ситуацію на фронті

За словами глави держави, найбільш напруженим залишається Покровський напрямок. На цій ділянці фронту окупанти накопичили понад 100 тисяч військових та готуються до наступальних дій. Зеленський запевнив, що ситуація там залишається контрольованою.

Глава держави повідомив і про ситуацію на Запоріжжі. За його словами, окупанти накопичують особовий склад. Наразі у регіоні зібрано велике угруповання ворога.

У Куп’янську Сили оборони активно нищать ворожі ДРГ. За останні дві доби ЗСУ знищили понад 30 груп диверстанів.

На Сумщині українські військові продовжують вибивати окупантів.

На Харківському та Донецькому напрямках проводяться активні бойові дії. За словами президента, окупантам там дуже складно.

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають активні бойові дії, проте останнім часом спостерігаються певні позитивні зміни. Інтенсивність ворожих штурмів знизилася з 40-45 до 35-36 атак на тиждень.

