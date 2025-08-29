Втрати ворога на 29 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 850 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 283-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 070 480 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 29 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 070 480 (+850) осіб;

танків – 11 143 (+4);

бойових броньованих машин – 23 191 (+6);

артилерійських систем – 32 125 (+61);

РСЗВ – 1 476 (+2);

засобів ППО – 1 213 (+1);

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54 375 (+414);

крилатих ракет – 3 598;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 116 (+109);

спеціальної техніки – 3 952.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 283-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

