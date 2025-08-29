Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 29 серпня: мінус ще 850 окупантів і шість десятків артсистем
Втрати ворога на 29 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 850 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 283-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 070 480 вбитими і пораненими.
Втрати ворога на 29 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 070 480 (+850) осіб;
- танків – 11 143 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 191 (+6);
- артилерійських систем – 32 125 (+61);
- РСЗВ – 1 476 (+2);
- засобів ППО – 1 213 (+1);
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54 375 (+414);
- крилатих ракет – 3 598;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 116 (+109);
- спеціальної техніки – 3 952.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 283-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
