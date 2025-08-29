Європейська комісія опрацьовує план створення механізму, який дасть змогу перетворити близько €200 млрд заморожених російських активів на інвестиційний фонд для відбудови України.

Про це повідомляє Politico.

Передання Україні заморожених активів РФ: що відомо

Європейський Союз готується спрямувати частину заморожених російських активів на відновлення України.

Брюссель наразі з’ясовує, наскільки національні уряди готові інвестувати ці кошти у більш ризиковані фінансові інструменти, що можуть забезпечити вищі прибутки для України та водночас посилити економічний тиск на Москву.

Ініціативу просувають єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс та глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

План не передбачає негайної конфіскації російських активів — більшість країн блоку проти такого кроку через правові та фінансові ризики.

Як компроміс у 2024 році країни G7 погодилися передати Україні €45 млрд з прибутків від заморожених активів.

Єврокомісія розглядає можливість створення спеціальної структури за аналогією з Європейським механізмом стабільності, що дало б змогу обійти потенційне вето Угорщини на продовження санкцій.

Водночас критики, серед яких керівниця депозитарію Euroclear Валері Урбен, попереджають про можливі ризики для платників податків у разі невдалих інвестицій.

Ключове обговорення цієї пропозиції заплановане на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені, де питання вперше розглядатиметься офіційно.

Передумовою до таких рішень став прогнозований бюджетний дефіцит України у 2026 році на рівні €8 млрд.

За умов обмежених внутрішніх ресурсів ЄС та неможливості випуску спільних євробондів Брюссель шукає альтернативні джерела фінансування.

Варто зазначити, що у першій половині 2025 року ЄС уже перерахував Україні €10,1 млрд доходів від заморожених активів російського Центробанку.

Загалом після початку повномасштабної війни в Європі було заблоковано російські кошти на суму близько €210 млрд, якими управляє Euroclear.

