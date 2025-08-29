Наступного тижня Україна організує європейський трек на рівні лідерів, який буде присвячений гарантіям безпеки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Європейський трек щодо гарантій безпеки для України: що відомо

– На наступному тижні європейський трек. Я думаю, що ми організовуватимемо на рівні лідерів, тому що треба ставити окремі точки щодо гарантій безпеки, – сказав Зеленський.

За його словами, на різних майданчиках буде організовано зустрічі з союзниками.

– Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому, думаю, ми на різних майданчиках матимемо кілька зустрічей, – заявив президент.

Також глава держави додав, що серед тем зустрічей – обговорення гарантій безпеки у форматі 5-ї статті НАТО.

Президент зазначив, що цього тижня українська команда працює в Катарі, Саудівській Аравії, Туреччині, ОАЕ, Швейцарії та США. У суботу ввечері заплановано брифінг щодо результатів цієї роботи.

Нагадаємо, західні партнери розробили попередній трирівневий план безпеки для України після війни. Він передбачає демілітаризовану зону, посилення української армії силами НАТО та розгортання європейських бригад, а США забезпечать стратегічну підтримку.

