З вечора п’ятниці та протягом ночі 30 серпня армія РФ масовано обстрілювала територію України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували 537 безпілотників, вісім балістичних Іскандер-М/KN-23, а також 37 ракет інших типів – Х-101, Калібр, Іскандер-К та Х-59.

Попри збиття та заглушення більшості цілей, на жаль є влучання п’яти ракет та 24 ударних БпЛА на семи локаціях і падіння уламків збитих цілей ще на 21.

Зараз дивляться

За інформацією президента Володимира Зеленського, внаслідок комбінованої атаки постраждали 14 областей – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська.

Детальніше про масований обстріл України сьогодні, 30 серпня — у матеріалі Фактів ICTV.

Обстріл Запоріжжя 30 серпня

Найбільше через російську атаку цієї ночі постраждало Запоріжжя. Рятувальники вже завершили роботи на місцях ударів.

Внаслідок обстрілу ракетами та дронами загинула одна особа, поранено 28, з яких восьмеро госпіталізовані, зокрема троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчики і 16-річна дівчина.

Пожежники ліквідували займання у квартирах на третіх поверхах двох п’ятиповерхівок загальною площею 230 кв. м, а також п’яти житлових будинків, станції технічного обслуговування й кафе загальною площею 550 кв. м.

На місцях влучань тривають відновлювальні роботи.

Вибухи у Дніпрі та Павлограді: наслідки

Під час комбінованої атаки на Дніпропетровську область силами ППО знищено 18 російських ракет та 20 безпілотників.

Проте, на жаль, є влучання, зокрема у Дніпрі та Павлограді пошкоджено інфраструктурні об’єкти.

На місцях виникли пожежі, в обласному центрі спалахнули також приватний будинок та господарська споруда, пошкоджено літню кухню.

Скрізь обійшлося без загиблих та травмованих.

Пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині

У Київській області цієї ночі також лунали вибухи.

На території регіону пошкоджено залізничну інфраструктуру Укрзалізниці, яку вже відновлено.

Рух поїздів пошкодженою ділянкою наразі відбувається у стандартному режимі, проте прибуття низки поїздів на станцію Київ все ще затримується.

Крім того, за інформацією керівника ОВА Миколи Калашника, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, наслідки атаки зафіксовано в трьох районах.

— У Бучанському — пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському — лінію електропередач залізниці. Рух потягів вже відновлено. В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок і господарчі споруди. Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, – наголосив він.

Атака дронів на Слов’янськ

Місто Слов’янськ Донецької області цієї ночі атакували Шахеди – силами ППО знищено сім безпілотників, повідомив начальник МВА Вадим Лях.

За його словами, зафіксовано влучання в районі вулиці Батюка.

– Пошкоджено навчальний заклад, підприємство, прилеглі багатоповерхові будинки, – уточнив він.

Загиблих чи поранених, на щастя, немає.

Обстріл Черкащини

У Черкаській області сили ППО працювали з вечора п’ятниці. У небі над регіоном знешкоджено дві російські ракети, а також 14 БпЛА, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

– Минулось без потерпілих. І це найголовніше. У Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї, – розповів він.

За його словами, також через падіння уламків у кількох місцях спалахнула суха рослинність, зокрема у самих Черкасах – на площі у 800 кв. м. Пожежа оперативно ліквідована.

Нічний обстріл України 30 серпня: де ще збивали ворожі цілі

Хмельницька область – у небі над регіоном знищено дві крилаті ракети та сім ворожих ударних БпЛА типу Shahed (без наслідків). Локаційно втрачено ще один дрон.

Чернівецька область – тут фіксували шість безпілотників у межах Дністровського району, п’ять із них знешкоджено. Один вилетів за межі регіону. В результаті падіння дрона на території Рукшинської громади зайнялася трава на полі (без жертв, поранених і руйнувань).

Рівненська область – протягом ночі сили ППО збили кілька повітряних цілей ворога (без наслідків).

Волинська та Івано-Франківська області також були під атакою ворожих БпЛА. Станом на зараз інформації щодо влучань тут не зафіксовано, постраждалих також немає.

У Сумській області внаслідок російських обстрілів є поранені серед мирних жителів. У Зноб-Новгородській громаді через удари КАБами постраждала жінка 1967 року народження. А у Великописарівській громаді через удар FPV-дронами дістали поранення чоловік 1963 року народження та жінка 1995 року народження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.