ООН звернулася до сторін конфлікту (Росії та України, – Ред.) з закликом негайно знизити рівень ескалації та подвоїти зусилля для створення умов, необхідних для інклюзивних дипломатичних переговорів.

Метою переговорів має стати припинення бойових дій і досягнення справедливого миру.

Про це заявив помічник генсека ООН з питань Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Енча.

ООН закликає до припинення вогню

– Ми поновлюємо заклик генерального секретаря до повного, негайного й безумовного припинення вогню. Припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного й стійкого миру в Україні, що повністю забезпечить її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, – наголосив він під час термінового засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку на тему Підтримка миру та безпеки України.

Енча звернув увагу, що зростання кількості загиблих і поранених серед мирного населення та масштабні руйнування суперечать дипломатичним ініціативам останніх місяців.

Зокрема, внаслідок атаки РФ на Київ 28 серпня станом на 19:00 29 серпня було відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей.

Згідно з даними Управління верховного комісара з прав людини (УВКПЛ), від початку повномасштабної агресії Росії у лютому 2022 року загинули 14 054 цивільних, з них 730 дітей.

Ще 36 164 людини дістали поранення, включно з 2 263 дітьми. Протягом липня було зафіксовано 1 674 постраждалих серед цивільних (286 загиблих і 1 388 поранених). Це – найвищий показник із травня 2022 року.

Росія обстрілює західні регіони

Він наголосив, що “географія цієї війни небезпечно зростає”. Це підтверджують останні обстріли регіонів, які знаходяться далеко від лінії фронту, зокрема Львівщини та Закарпаття.

За словами Енчи, ООН і надалі зосереджена на підтримці цивільного населення України. У 2024 році гуманітарну допомогу отримали 3,8 млн людей, а в межах зимового плану на 2025-2026 роки планують надати цільову допомогу ще 1,7 млн осіб.

– Однак, щоб ми могли продовжувати рятівну роботу, нам терміново потрібна масштабована та гнучка підтримка донорів. Ми також продовжуємо закликати сторони виконувати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом і дозволити безпечний, швидкий та безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до цивільних, які її потребують, незалежно від того, де вони перебувають і хто контролює територію, – зазначив він.

Енча додав, що ООН рішуче засуджує будь-які атаки проти мирного населення, де б вони не відбувалися.

Організація висловила також занепокоєння ударами по території Російської Федерації, де теж повідомляли про жертви серед цивільних.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що на прохання Києва, яке підтримали міжнародні партнери, Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання у п’ятницю, 29 серпня.

За його словами, зустріч стала відповіддю на чергову масовану хвилю російських ракетних і безпілотних атак по Києву та інших українських містах.

