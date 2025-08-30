Цього тижня чоловікам віком 18-22 роки офіційно надали можливість виїжджати з України, однак не всім вдалося перетнути кордон – частині громадян прикордонники відмовили у виїзді.

Про це розповів речник ДПСУ Андрія Демченка сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: головні причини відмов

Демченко пояснив, що дозвіл на виїзд не поширюється на держслужбовців, які підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону. Для них, як і раніше, виїзд можливий лише у випадку службового відрядження.

– За ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, які дозволяють тільки в службове відрядження, – сказав він.

В ДПСУ зауважили, що для того, щоб перетнути кордон треба мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ або в паперовому, або в електронному вигляді – Резерв+.

За словами Демченка, кілька відмов було через те, що люди перебували у розшуку. Він зауважив, що прикордонники мають доступ до системи Оберіг та можуть перевірити, чи охочі перетнути кордон не ухиляються від оновлення облікових даних.

– Кілька громадян отримали відмову через те, що перебувають у розшуку, – сказав Демченко.

Речник ДПСУ пояснив, що з 28 серпня, після набуття чинності змін до правил перетину кордону, особлива увага приділяється категорії громадян – чоловікам віком від 18 до 22 років, яким дозволено виїжджати з України.

Він зазначив, що масового ажіотажу не спостерігається, як це намагаються подати, зокрема, російські ресурси, називаючи ситуацію “масовою втечею”. Демченко додав, що є рух чоловіків у віці 18-22 років як на виїзд, так і на в’їзд.

Нагадаємо, 26 серпня очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін оновив порядок перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

