Затримка поїздів Укрзалізниці після атаки на Київіщину: перелік рейсів
Внаслідок нічної комбінованої атаки 30 серпня на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру – затримується низка поїздів, вони прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Перелік поїздів, які прямують із затримками
- №74 Перемишль – Харків;
- №24 Хелм – Київ;
- №144 Рахів – Суми;
- №2 Івано-Франківськ – Харків;
- №21 Харків – Львів;
- №106 Одеса – Київ.
Адміністрація перевізника інформавала, що залізничники вже приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до звичного графіка.
Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням на сайті Укрзалізниці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Укрзалізниця
