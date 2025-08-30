Внаслідок нічної комбінованої атаки 30 серпня на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру – затримується низка поїздів, вони прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Перелік поїздів, які прямують із затримками

№74 Перемишль – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№144 Рахів – Суми;

№2 Івано-Франківськ – Харків;

№21 Харків – Львів;

№106 Одеса – Київ.

Адміністрація перевізника інформавала, що залізничники вже приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до звичного графіка.

Зараз дивляться

Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням на сайті Укрзалізниці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Укрзалізниця

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.