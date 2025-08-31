Щоб уникнути вето Угорщини: у ЄС шукають нові способи голосування
Європейський Союз обговорює можливість відмови від принципу одностайного ухвалення рішень у спробі уникнути постійних блокувань щодо України з боку Угорщини.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
ЄС шукає альтернативи для одностайного прийняття рішень
Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, група з 12 країн розглянула юридичні шляхи запровадження голосування кваліфікованою більшістю замість одностайності.
У документі зазначено можливі правові механізми, зокрема звернення до Європейської Ради щодо затвердження сфер, у яких рішення ухвалюватимуться кваліфікованою більшістю.
Раніше експрем’єр-міністр Італії Маріо Драгі у звіті за 2024 рік виступив за розширення використання голосування кваліфікованою більшістю.
Цю думку підтримали інші впливові особи, зокрема президентка ЄЦБ Крістін Лагард.
Внесення змін дозволило б уникнути ситуації, коли окремі держави можуть блокувати рішення з широкою підтримкою у блоці з 27 країн.
Зокрема, така проблема виникає через Угорщину, яка послідовно виступає проти ініціатив щодо України – від виділення коштів до процесу вступу країни до ЄС.
Країни ЄС висловлюють дедалі більше роздратування діями Будапешта.
За даними агентства, в п’ятницю Угорщина відмовилася підписати заяву, що засуджує російські удари по Україні, внаслідок яких загинули 25 осіб та було пошкоджено місію ЄС у Києві.
У той самий день глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила про стурбованість через те, що Угорщина блокує виділення €6,6 млрд із фонду компенсацій за озброєння, надане Україні.