Європейський Союз обговорює можливість відмови від принципу одностайного ухвалення рішень у спробі уникнути постійних блокувань щодо України з боку Угорщини.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

ЄС шукає альтернативи для одностайного прийняття рішень

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, група з 12 країн розглянула юридичні шляхи запровадження голосування кваліфікованою більшістю замість одностайності.

Зараз дивляться

У документі зазначено можливі правові механізми, зокрема звернення до Європейської Ради щодо затвердження сфер, у яких рішення ухвалюватимуться кваліфікованою більшістю.

Раніше експрем’єр-міністр Італії Маріо Драгі у звіті за 2024 рік виступив за розширення використання голосування кваліфікованою більшістю.

Цю думку підтримали інші впливові особи, зокрема президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Внесення змін дозволило б уникнути ситуації, коли окремі держави можуть блокувати рішення з широкою підтримкою у блоці з 27 країн.

Зокрема, така проблема виникає через Угорщину, яка послідовно виступає проти ініціатив щодо України – від виділення коштів до процесу вступу країни до ЄС.

Країни ЄС висловлюють дедалі більше роздратування діями Будапешта.

За даними агентства, в п’ятницю Угорщина відмовилася підписати заяву, що засуджує російські удари по Україні, внаслідок яких загинули 25 осіб та було пошкоджено місію ЄС у Києві.

У той самий день глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила про стурбованість через те, що Угорщина блокує виділення €6,6 млрд із фонду компенсацій за озброєння, надане Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.