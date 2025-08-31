Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники нині не розглядають можливість відправлення військ в Україну, оскільки немає ілюзій щодо ймовірного перемир’я до кінця року.

Про це Мерц повідомив в інтерв’ю німецькому громадському телеканалу ZDF.

Пріоритет – підтримка оборонної спроможності України

Канцлер наголосив, що він готується до затяжного характеру війни, зважаючи на її перебіг.

– Підтримка оборонної спроможності країни, на яку напала Росія, і надалі буде абсолютним пріоритетом, – підкреслив він.

У відповідь на запитання про ймовірність перемир’я вже цього року, Мерц зазначив:

– Не втрачаю надії на його досягнення, але й не маю ілюзій.

Канцлер Німеччини додав, що війни закінчуються або “військовою поразкою однієї зі сторін”, або “економічним чи військовим виснаженням”. Ні України, ні РФ не близькі до цього.

Мерц наголосив, що дипломатичні зусилля нині спрямовані на закінчення війни, проте “не на капітуляцію України”, тому що у разі втрати нею незалежності наступною буде ще одна країна.

– А післязавтра настане наша черга. Це не варіант, – зауважив він.

Політик уточнив, що обговорення відправки наземних контингентів не ведеться.

– На даний момент союзники не обговорюють питання про відправку наземних військ у разі перемир’я. Натомість йдеться про можливі гарантії безпеки для України, – сказав Мерц.

Нагадаємо, днями німецький канцлер заявив, що після масованої атаки на Київ 28 серпня, яка забрала життя 25 людей, будь-які прямі переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним неможливі.

Раніше президент США Дональд Трамп висловлював сумніви щодо можливості двосторонніх перемовин між лідерами України та Росії.

Він пояснив це особистою неприязню Путіна до Зеленського, яка, на його думку, унеможливлює зустріч двох сторін.

