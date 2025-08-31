На будівлі Верховної Ради у Києві приспустили державний прапор на знак скорботи за загиблим ексспікером Андрієм Парубієм.

Про це повідомив голова Верховної ради України Руслан Стефанчук у Фейсбуці.

Три дні скорботи за колишнім спікером Андрієм Парубієм

— На будівлі Верховної Ради України приспущено державний прапор. Так ми вшановуємо пам’ять Андрія Парубія — народного депутата кількох скликань, голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові. Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України, – наголосив Стефанчук.

Зараз дивляться

Він уточнив, що державний стяг буде приспущений протягом трьох днів як символ скорботи та шани.

— Верховна Рада України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія. Вічна пам’ять, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові вбили колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

За даними Нацполіції, це сталося близько опівдня в Сихівському районі міста.

Парубій загинув на місці внаслідок зазнаних травм.

Нападник мав вигляд кур’єра з рюкзаком компанії доставки Glovo.

Пізніше у компанії заявили про готовність надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні для встановлення всіх обставин та пошуку злочинців.

Фото: Руслан Стефанчук

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.