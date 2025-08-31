Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 31 серпня: мінус ще 810 окупантів і майже три десятки артсистем
Втрати ворога на 31 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 810 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 285-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 082 140 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 31 серпня 2025
- особового складу – близько 1 082 140 (+810) осіб;
- танків – 11 151 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 212 (+2);
- артилерійських систем – 32 199 (+27);
- РСЗВ – 1 476;
- засобів ППО – 1 213;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 062 (+371);
- крилатих ракет – 3 626;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки й автоцистерн – 60 305 (+83);
- спеціальної техніки – 3 952.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
