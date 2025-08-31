Втрати ворога на 31 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 810 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 285-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 082 140 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 31 серпня 2025

особового складу – близько 1 082 140 (+810) осіб;

танків – 11 151 (+2);

бойових броньованих машин – 23 212 (+2);

артилерійських систем – 32 199 (+27);

РСЗВ – 1 476;

засобів ППО – 1 213;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 062 (+371);

крилатих ракет – 3 626;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки й автоцистерн – 60 305 (+83);

спеціальної техніки – 3 952.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

