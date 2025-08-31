Сьогодні, 31 серпня, в Україні відзначають професійне свято шахтарі. На цю дату припадають дні народження міст Рівне та Донецьк.

Це також Всесвітній день дистанційного навчання та Всесвітній день блогу, що підкреслюють значення нових технологій у сфері освіти та медіа.

Для православних вірян 31 серпня пов’язане зі святом Покладення Пояса Пресвятої Богородиці, встановленим ще у XII столітті, а також зі спомином святого Кипріяна.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всі головні події 31 серпня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 31 серпня 2025 року

Православна церква 31 серпня відзначає Покладення пояса Пресвятої Богородиці. За переказами, Діва Марія власноруч сплела пояс із шерсті верблюда й передала його апостолу Фомі перед своїм вознесінням. Реліквія зберігалася в Константинополі та вважалася особливою святинею, яка допомагала людям у хворобах і бідах.

Згодом пояс неодноразово прославився чудесами зцілення, а нині його частини перебувають у храмах Афону, Німеччини та Грузії, де святиню й досі шанують віряни.

Також цього дня вшановують священномученика Кипріяна Карфагенського. Він народився близько 200 року в Карфагені в заможній родині, зробив успішну кар’єру юриста та оратора, але після навернення до християнства швидко став єпископом.

Як церковний діяч, Кипріан очолював синоди, які вирішували питання єдності церкви та поводження з відступниками у часи переслідувань.За часи імператора Валеріана, святого стратили мечем, а він залишив по собі слід як непохитний захисник християнської віри.

Який сьогодні, 31 серпня 2025 року, день в Україні

В останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря. Це професійне свято людей, чия праця є важкою та небезпечною.

Для багатьох міст Донбасу у мирні часи цей день був чи не найголовнішим святом, адже саме там сконцентровані шахти, де працювала більшість місцевих. Не дивно, що й День міста Донецьк завжди відзначали одночасно із Днем шахтаря.

З 2014 року Донецьк живе під російськими окупантами, але він був і залишається українським містом, що неодмінно буде звільнено.

Своє свято цього дня відзначає і місто Рівне, відоме своїми храмами, музеями та пам’ятками, які формують його неповторне обличчя.

Хто святкує день ангела 31 серпня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники імен Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло та Олександр. Привітайте рідних і друзів із цими іменами, побажайте їм здоров’я, успіхів та захисту від небесних покровителів.

Що не можна робити 31 серпня 2025 року

Сваритися, конфліктувати чи лихословити — це може накликати негаразди.

Позичати гроші або брати в борг — вважається прикметою до втрат.

Лінуватися й байдикувати — бездіяльність цього дня загрожує бідністю.

Працювати з кіньми чи іншими тваринами — щоб не накликати на них хвороби.

Що можна робити сьогодні

31 серпня вважається днем покаяння, очищення та перетворення. Це час для духовного самовдосконалення та початку нових справ. День сприятливий для поїздок, подорожей, переїздів і навіть ризикованих рішень, якщо вони ведуть до важливої мети.

У народній традиції Киприянів день відомий як Журавлині збори. У цей час птахи готуються до відльоту, а селяни збирали журавлину на болотах. Традиційні страви – масляна каша, млинці та пироги з ягодами – символізували зв’язок із природними циклами. До слова, зібрані цього дня ягоди вважаються особливо цілющими.

Астрологічно день проходить під знаком Стрільця. Це час упорядкування й стабільності: добре займатися навчанням, викладацькою діяльністю та передачею знань. Сприятливо отримувати поради, працювати над собою й шукати духовних наставників.

Народні прикмети на 31 серпня 2025 року

Якщо журавлі зібралися у зграї — скоро похолодає, а зима буде ранньою.

Червоне небо на світанку чи заході — на дощ і сильний вітер.

Густий ранковий туман — вдень буде тихо й безвітряно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.