Керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко пояснив, для чого Росія використовує політичні вбивства в Україні та чого вони прагнуть цим досягнути.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

Для чого Росія використовує політичні вбивства в Україні

– Це у нас скрепа російського тоталітарного режиму. Знищення своїх ворогів – це для них є, так би мовити, альфа і омега їхньої діяльності. І це жахлива традиція, просто нелюдська, але вона є такою, – зазначив Огризко.

Зараз дивляться

Він додав, що тут доцільно згадати історію Московії, адже тих, хто не хотів їм підкорятися, московити знищували.

– Згадайте Новгород, який стояв особливою, так би мовити, частиною слов’янського населення і не хотів підкорятися оцим дикунам, які виросли на заквасці Золотої Орди. Що зробили московити з Новгородом? Вони його винищили до коліна, справді, втопивши в крові, – зауважив він.

Як зауважив керівник Центру досліджень Росії, якщо подивитися на російську історію, то від початку виникнення цього утворення, воно саме так і діяло.

Якщо говорити про Україну, то тут особлива ненависть, тому що, намагаючись вкрасти українську історію, вкравши назву, ми для них є екзистенційною загрозою.

– Тому що саме існування незалежної Української держави і нації – це заперечення всього того, що вони робили і роблять сьогодні в своїй псевдоісторичній пропаганді. Тому, очевидно, що винищення українських символів, а я вважаю Андрія Парубія одним із символів сучасного українського спротиву, це для них є обов’язковою програмою існування, – наголосив він.

Він зазначив, що це те, що росіяни робили і допоки існуватиме це дике утворення під назвою Росія, чи Російська Федерація, вони це будуть робити повсюди.

За його словами, ми маємо розуміти, що найкращою формою захисту є напад. На його думку, тепер у наших Сил оборони та спеціальних служб з’явилися нові важливі завдання.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили у Сихівському районі Львова у суботу, 30 серпня. Він помер до прибуття медиків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлено. До розслідування залучена Служба безпеки України.

Також слідчі перевірять версію про можливий російський слід у справі щодо вбивства ексспікера Верховної Ради та народного депутата.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.