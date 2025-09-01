Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до російського лідера Володимира Путіна із закликом припинити військові дії в Україні під час їхньої зустрічі на саміті Шанхайської організації співробітництва в Китаї.

Про це повідомив Моді в соцмережі X.

Моді затримав Путіна припинити війну в Україні

— Ми постійно обговорюємо з Україною конфлікт, який триває в цій країні. Ми підтримуємо всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту, – заявив індійський лідер під час зустрічі з очільником Кремля.

Водночас Моді додав, що співпраця Москви та Делі важлива не лише для двох держав, а й для глобального миру, стабільності та процвітання.

Нагадаємо, що напередодні візиту до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього український лідер заявив, що Індія готова докласти необхідних зусиль та подати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту.

Заява Моді пролунала в контексті ширшої дискусії про майбутній світовий порядок.

Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав ШОС відігравати більшу роль у захисті регіонального миру та стабільності, представляючи власне бачення нового світоустрою.

Виступаючи на вітальному бенкеті саміту в Тяньцзіні, Сі заявив, що організація стала важливою силою у просуванні побудови нового типу міжнародних відносин в умовах глобальних змін.

Китайський лідер також провів низку зустрічей із міжнародними лідерами, зокрема тепло привітав обома руками Путіна, приділивши йому значно більше часу, ніж іншим співрозмовникам.

