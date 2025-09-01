У ніч проти 1 вересня, починаючи з вечора неділі, РФ атакувала Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака дронами 1 вересня: як відпрацювала ППО

Російські окупанти запускали дрони із напрямків Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Зараз дивляться

Попередньо, за даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00, силами ППО збито/подавлено 76 ворожих дронів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночам зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на шести локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.