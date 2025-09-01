Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення сьогодні в Брюсселі екстреного засідання Ради Україна-НАТО на запит України у відповідь на масові повітряні атаки Росії.

Про це він написав у соцмереж Х.

Екстрене засідання Ради Україна-НАТО: що відомо

Екстрене засідання Ради Україна-НАТО відбувається на тлі масованих російських атак на українські міста, зокрема нічного обстрілу 28 серпня, під час якого у Києві загинули 25 людини, серед них чотири дитини.

Зараз дивляться

— Ми очікуємо сфокусованого обговорення спільних кроків для адекватної відповіді на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців, – написав Сибіга.

Глава українського МЗС подякував НАТО та всім союзникам, які продовжують демонструвати сильну підтримку України та наголосив, що Москва повинна відчути сильніший тиск як наслідок продовження війни.

Нагадаємо, що 29 серпня відбулося екстрене засідання Ради ООН через російські атаки на Україну.

Як і цього разу його ініціювала Україна.

Фото: Андрій Сибіга