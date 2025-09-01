Російський диктатор Володимир Путін поступово втрачає свої навички брехні, а єдиним способом від такої брехні – є тиск на Москву.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи заяви глави Кремля на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї.

Реакція МЗС на заяву Путіна на ШОС

– Звичайно, “підступний Захід” спровокував “бідолашну Росію” напасти на свого сусіда та скоїти сотні тисяч воєнних злочинів. Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні – його одноманітні гучні заяви стають дедалі нуднішими, – написав Тихий у соцмережі Х.

Речник МЗС додав, що єдиний засіб від такої брехні – це тиск на Москву.

На саміті ШОС Путін з папірця зачитав кілька типових російських пропагандистських наративів, звинувативши Захід у нібито розпалюванні війни в Україні.

Також диктатор стверджував, що напад Москви нібито був спровокований ” багаторічними провокаціями Заходу”.

Володимир Путін поїхав до Китаю на саміт ШОС у портовому місті Тяньцзінь. Саміт відбувається упродовж двох днів 31 серпня та 1 вересня, але диктатор залишиться на довше та відвідає у Пекіні військовий парад до Другої світової війни.

